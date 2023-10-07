Diyarbakır'da parkta silahlı kavga: 1 ölü

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde bulunan Nevruz Park içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine S.S., vücuduna isabet eden mermiyle yığıldı.

Parkta bulunanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde S.S.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

S.S.’nin cansız bedeni, savcı ve ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, olaya karışan şüphelilerin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.