Diyarbakır’da petrol kuyusu böyle infilak etti. 1 işçi öldü 1 işçi yaralandı

Kaynak: İHA
Diyarbakır’da petrol kuyusu böyle infilak etti. 1 işçi öldü 1 işçi yaralandı
Diyarbakır’ın Silvan ilçesindeki TPAO’ya bağlı bir petrol kuyusunda sondaj sırasında gaz kaçağı sonucu patlama yaşandı. Patlama güvenlik kamerasına anbean görüntülendi. Patlamada İhsan Tunar yaşamını yitirdi, Veysel Sert ise yaralandı.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesindeki TPAO’ya bağlı bir petrol kuyusunda sondaj sırasında gaz kaçağı sonucu patlama oldu. Patlama güvenlik kamerasına anbean görüntülendi.

Patlamada 33 yaşındaki İhsan Tunar yaşamını yitirdi, Veysel Sert (40) ise yaralandı. “Duru-1” adlı petrol kuyusunda saat 08.30 civarında meydana gelen olayda, güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri hemen müdahale etti.

Yaralı işçi, önce Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi’ne, sonra da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü.

Ölen işçi İhsan Tunar’ın yakınları da patlamayı duyunca olay yerine gitmek istedi. Ancak Ş.T. yönetimindeki araçları, Diyarbakır-Silvan yolu 64. kilometrede devrildi.

Kazada Aynur Tunar (30), Hamza Tunar (57) ve Türkan Tunar (30) yaralandı. Yaralılar Silvan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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