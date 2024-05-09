Diyarbakır’da piknik yapanların arasına at daldı. 1’i çocuk, 2 yaralı

Kaynak: Haber Merkezi
Diyarbakır’da piknik yapanların arasına at daldı. 1’i çocuk, 2 yaralı
Diyarbakır’da üzerindeki sahibinin kontrolünü kaybettiği at, piknik yapan ana sınıfı öğrencileri, öğretmen ve velilerin arasına daldı. Yaşanan olayda başına ve vücuduna darbe alan Viyan G. (6) adlı kız öğrenci ile 1 öğretmen yaralandı, sahibi ise atla birlikte olay yerinden kaçtı.

Merkez Sur ilçesinde Hazreti Süleyman Camisi'nin de içinde olduğu Millet Bahçesi'nde meydana gelen olayda, Ana sınıfında okuyan 12 öğrenci, öğretmen ve velileriyle piknik yapmak piknik bölgesine gitti. Alanda bulunan ve para karşılığında insanların binip hatıra fotoğrafı çektirdiği atlardan biri, üzerindeki sahibinin kontrolünden çıkarak, piknik yapan öğrencilerin arasına daldı.

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AT ÜZERİNDEN GEÇTİ

Yaşanan olayda, atın üzerinden geçtiği Viyan G. adlı kız öğrenci, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Bir öğretmen de kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sahibi ise atla kaçtı.

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Öğrenci ve öğretmen yapılan müdahale sonrası Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Viyan G.'nin ailesi, tedavinin ardından atın sahibinden şikayetçi olacağını belirtti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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