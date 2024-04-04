Diyarbakır'da seçim kavgasında 1 ölü, 5 tutuklu

Kaynak: DHA
Diyarbakır'da seçim kavgasında 1 ölü, 5 tutuklu
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verme sırasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 17 kişiden 5'i tutuklanırken, 12 şüpheli serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise aranıyor.

Olay, 31 Mart sabahı Ağaçlıdere Mahallesi'nde gerçekleşti. Seçim sırasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Emin Çelik hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Yaralılardan 3'ü halen hastanede tedavi görürken, olayla ilgili 17 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 9 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili aranan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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