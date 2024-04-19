Seçim kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Silah, bıçak, sopa: 5 yaralı

Olay, Eskil ilçesine bağlı Kaputaş köyünün Fatih Camii önünde öğle saatlerinde meydana geldi. 31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde Zeki Çeçen (55) seçimi kazanırken, mevcut muhtar Adem Esği (53) ikinci oldu. Ancak, Zeki Çeçen’in adli sicil kaydı nedeniyle İlçe Seçim Kurulu, mazbatayı Adem Esği’ye verdi.

Adem Esği ve oğlu Bilal Esği (25), cuma namazı çıkışında Zeki Çeçen’in akrabası Mustafa Çeçen (32) ile karşılaştılar ve tartışma çıktı. Tartışma, Çeçen’in akrabaları Şıh Mehmet Atılgan (38), Taner Çeçen (36) ve Ramazan Gözen (24) de dahil olunca kavgaya dönüştü. Adem Esği, silahla Mustafa Çeçen ve Mehmet Atılgan’ı bacaklarından yaraladı. Kavgada Bilal Esği bıçakla, Taner Çeçen ve Ramazan Gözen ise aldıkları sopa darbeleriyle yaralandı.

Olayın ardından köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Mustafa Çeçen, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, diğer yaralılar ise Eskil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Adem Esği, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.