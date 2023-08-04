Diyarbakır'da su tasarrufu için yeni önlemler. Yasaklar üst üste geliyor

Su tasarrufu için kaldırım yıkamanın yasaklandığı Diyarbakır'da araç yıkamak da yasakladı. Önümüzdeki günlerde yeni kararların alınması bekleniyor.

Diyarbakır'da su tasarrufu için yeni önlemler. Yasaklar üst üste geliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, su israfını önlemek için iş yeri önü ve kaldırımların hortumla yıkanmasını bir ay süreyle yasaklamıştı. Amida Haber'in haberine göre, su israfını önlemek için yeni bir karar alındı.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte bir hafta süre ile oto yıkamacılarda araç yıkanması da yasaklandı. Yasağa benzin istasyonlarındaki oto yıkama bölümleri de dahil edildi.

DİSKİ yetkililerinden alınan bilgiye göre, aynı kapsamda önümüzdeki hafta halı yıkama fabrikalarına da bir hafta süre ile yasak gelecek.

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