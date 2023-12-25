Diyarbakır’da tarihi eser kaçakçılarına baskın

Diyarbakır Valiliğince yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda; Bağlar ilçesi Batıkarakoç Mahallesine bir araç ile Asur dönemine ait sikke ve tarihi eser getirileceği söz konusu tarihi eserlerin aynı yerde satılacağı yönünde bilgisine ulaşıldı. 23 Aralık 2023 günü düzenlenen operasyon sonucunda 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

PAHA BİÇİLEMEZ TARİHİ ESERLERE EL KONULDU

Şüphelilerin aracında yapılan incelemede, 10 adet yüzük, 4 adet küpe, 3 adet ok ucu, 3 adet hayvan figürü, 2 adet mühür ve 159 adet farklı ebatlarda sikke olmak üzere toplamda 181 adet tarihi eser malzemeler ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli şahıs adli işlemleri tamamlanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.