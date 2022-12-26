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Tarladaki ağacın içinde buldu. Kilosu 1500 TL

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde hayvan besiciliği yapan Fırat Kılıç, arazide meşe ağacı kovuğunda arıların ürettiği balı buldu. Aracılarla birlikte balı ağacın içinden çıkarttı. Balın kilosunun bin ile 1500 TL arasında olduğu belirtildi.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 11:26
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Diyarbakır'da tarladaki ağacın içinde buldu. Kilosu 1500 TL

Tarladaki ağacın içinde buldu. Kilosu 1500 TL
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İHA'nın haberine göre, Kocaköy ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Fırat Kılıç, hayvanlarını otlatmak için kırsala indi. Bir ağaçta bal arılarını bulan Kılıç, durumu arı üreticisi bir vatandaşa bildirdi. 

Arı üreticisi ve Kılıç, arıların kaçmaması için önce duman oluşturdu, daha sonra benzinli testere ile kurumuş meşe ağacı kesilerek içinden doğal balı çıkarttı.

Çıkartılan bal saklama kabına, arılar ise üremeleri için kovanına bırakıldı. Ağaçtan çıkartılan balın tamamen doğal olduğu ve kilosunun bin ile bin 500 lira arasında satıldığı belirtildi.

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