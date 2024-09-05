Diyarbakır'da taziye evinin tuvaletinde ölü bulundu

26 Ağustos tarihinde evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen Hikmet Ekin için ailesi, arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarından sonuç alamayan aile, 30 Ağustos tarihinde polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Olayla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, dün Ekin'i cesedini Yenişehir ilçesindeki Kavar 2 Taziye Evi'nin tuvaletinde buldu. Cenaze, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan Ekin'in cenazesi, Bağlar ilçesi Yeniköy Asri Mezarlığı’na defnedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.