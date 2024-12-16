Diyarbakır’da terör operasyonu: 4 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır’da terör operasyonu: 4 gözaltı

Diyarbakır'da, jandarmanın PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, Silvan İlçe Jandarma Komutanlığı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekipleri tarafından PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi ve terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunduğu, yardım ve yataklık ettiği değerlendirilen şüphelilerin yakalanması amacıyla, 4 ayrı noktada eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheliler E.G., M.G., P.G. ve İ.G. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden P.G., savcılıktan, E.G., M.G. ve İ.G. ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır’da terör operasyonu: 4 gözaltı

Diyarbakır’da terör operasyonu: 4 gözaltı

Diyarbakır’da terör operasyonu: 4 gözaltı

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Diyarbakır’da terör operasyonu: 4 gözaltı

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