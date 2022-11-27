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Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 20:29
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Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine Seyrantepe ve Göksu mahallelerinde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 3 kilo 100 gram uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve 18 fişek ile 9 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler T.A. ve S.Z. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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