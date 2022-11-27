﻿Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine Seyrantepe ve Göksu mahallelerinde operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 3 kilo 100 gram uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve 18 fişek ile 9 bin lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler T.A. ve S.Z. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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