Diyarbakır'daki gizli sapık yakalandı: Kadınları takip edip sosyal medyada...

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Diyarbakır'da Ş.K isimli şahıs kadınları sokakta takip edip gizli bir şekilde fotoğraf ve görüntülerini alarak sosyal medyadan paylaşıyordu. Suçunu itiraf eden gizli sapık tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadan gelen ihbarları değerlendirerek gizli çekim yaptığı kadınların fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesabından paylaşan kişinin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

Polis, kimliğini tespit ettikleri Ş.K'yi evine düzenlediği operasyonla yakaladı.

Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede paylaşım yaptığı fotoğraf ve görüntüler tespit edildi.

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Ş.K, işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.

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