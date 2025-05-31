Diyarbakır’dan İstanbul’a silah sevkiyatı! Şüphelilerden biri tanıdık çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır’dan İstanbul’a silah sevkiyatı! Şüphelilerden biri tanıdık çıktı

Sakarya’da polisin durduğu bir araçta cephanelik bulundu. Diyarbakır’dan İstanbul’a gelen aracı durduran polis, araç içerisinde yaptığı aramada 9 Kalaşnikof, 5 tabanca ve mermiler ele geçirildi. Şüphelilerin arasında 1 polisinde bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü, aldığı ihbar üzerine Diyarbakır’dan İstanbul’a uyuşturucu taşıdığı şüphesiyle bir kiralık aracı Anadolu Otoyolu’nda durdurdu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kontrol ettiği araçta, Diyarbakır’da görevli polis memuru M.A.K.’nin kullandığı kiralık araçta 9 AK-47 Kalaşnikof tüfek, 5 ruhsatsız tabanca, 17 Kalaşnikof şarjörü, 8 tabanca şarjörü, 45 Kalaşnikof fişeği ve 32 tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A.K., mahkemece tutuklandı. Soruşturmanın genişletilmesiyle gözaltına alınan Z.B. ve H.K. de bugün çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

Diyarbakır’dan İstanbul’a silah sevkiyatı! Şüpheli biri tanıdık çıktı

Diyarbakır’dan İstanbul’a silah sevkiyatı! Şüpheli biri tanıdık çıktı

Diyarbakır’dan İstanbul’a silah sevkiyatı! Şüpheli biri tanıdık çıktı

Diyarbakır’dan İstanbul’a silah sevkiyatı! Şüpheli biri tanıdık çıktı

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Diyarbakır’dan İstanbul’a silah sevkiyatı! Şüphelilerden biri tanıdık çıktı
Diyarbakır’dan İstanbul’a silah sevkiyatı! Şüphelilerden biri tanıdık çıktı