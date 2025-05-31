Diyarbakır’dan İstanbul’a silah sevkiyatı! Şüphelilerden biri tanıdık çıktı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü, aldığı ihbar üzerine Diyarbakır’dan İstanbul’a uyuşturucu taşıdığı şüphesiyle bir kiralık aracı Anadolu Otoyolu’nda durdurdu.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kontrol ettiği araçta, Diyarbakır’da görevli polis memuru M.A.K.’nin kullandığı kiralık araçta 9 AK-47 Kalaşnikof tüfek, 5 ruhsatsız tabanca, 17 Kalaşnikof şarjörü, 8 tabanca şarjörü, 45 Kalaşnikof fişeği ve 32 tabanca mermisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.A.K., mahkemece tutuklandı. Soruşturmanın genişletilmesiyle gözaltına alınan Z.B. ve H.K. de bugün çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Soruşturma sürüyor.