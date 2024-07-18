Diyarbakır’ın ardından Van’da da Kürtçe trafik uyarıları

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / DHA
Diyarbakır’ın ardından Van’da da Kürtçe trafik uyarıları

Diyarbakır’ın ardından Van’da da yollara Kürtçe trafik uyarıları yazılmaya başlandı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Öznur Evin, çalışmaların çok dilli olunca sürücü ve yayaların dikkatini çektiğini ve güzel dönüşler aldıklarını belirtti.

Diyarbakır’da uygulamaya konulan Kürtçe trafik uyarıları, Van’da da uygulanmaya başlandı. Merkez İpekyolu ilçesindeki yaya geçitlerinde, Türkçenin yanı sıra, Kürtçe olarak da uyarılar yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, ilk çalışmayı ilçenin en yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesi'nde başlattı. Mehmet Efendi Caddesi'nde devam eden çalışmalarda yaya geçitlerine Türkçe ve Kürtçe ‘Önce yaya’ ve ‘Yavaş’ yazıları yazıldı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Öznur Evin, Van halkından gelen talep üzerine böyle bir uygulama başlattıklarını söyledi.

“ÇOK DİLLİ OLUNCA İLGİ ÇEKİYOR”
Evin, "Bu bağlamda caddelerde çalışma başlatıldı. 'Önce yaya' anlamına gelen yazılar yazıldı. 'Yavaş' anlamına gelen uyarı tabelaları da asılacak. Çok dilli olunca herkesin ilgisini çekiyor. Bu çalışmamızda halktan güzel dönüşler aldık. Bu bağlamda her alanda, her yerde biz çok dilli çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bu çalışmamızın asıl amacı, yaya geçitlerinde sürücü ve yayaların dikkatini çekmek. Kreşler, kurumlar ve mahalle isimleri ile ilgili çalışmalarımız da olacak. Yaptığımız bu çalışmalar çok dilli olunca sürücü ve yayaların dikkatini çekiyor" dedi.

TÜRK BAYRAĞINI KALDIRMIŞLARDI
Diyarbakır Büyükşehir Belediye meclisindeki Türk bayrağı kaldırıldı. Seçimler öncesi belediye meclisinde var olan Türk Bayrağı seçim sonrası bulunduğu yerden kaldırılmıştı. Ayrıca belediyenin sitesinde yer alan Türk bayrağı da kaldırılmış, tepkiler sonrası tekrar yerine konulmuştu.

TOPLU TAŞIMADA KÜRTÇE
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı yeni kararla büyükşehir belediyesi ve özel halk otobüslerindeki akıllı kart okuyucu sistemine Kürtçe eklenmişti.

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