Diyarbakırlı astronotu görenler gözlerine inanamadı. Hayalini gerçekleştiremedi ama…

Kaynak: İHA
Diyarbakırlı astronotu görenler gözlerine inanamadı. Hayalini gerçekleştiremedi ama…
Diyarbakırlı fotoğraf sanatçısı, çocukluk hayali olan astronotluk yapamayınca, bu hayalini ilginç bir biçimde gerçekleştirdi. Astronot modelini 21 farklı mekanda fotoğraflayıp sergi açtı.

Fotoğraf sanatçısı Cengiz Kudat, Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliğinden esinlenerek, Diyarbakır'ı tanıtmak için kentin plakasını da simgeleyen 21'den yola çıkılıp 21 farklı mekanda astronot kıyafeti giyen modelle fotoğraf çekimlerinin tamamladı.

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Kudat, astronotla birlikte çektiği fotoğrafları Ceylan Grup ve Karavil Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi ENS Danışmanlık tarafından yapılan Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezi Ceylan Karavil Park AVM'de sergiledi.

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“ASTRONOT OLMAK ÇOCUKLUK HAYALİMDİ”

Cengiz Kudat, absürt hikayeleri her zaman yaptığını, absürt fotoğraflar çekmeyi sevdiğini söyledi.
Astronot olmak çocukluk hayali olduğunu belirten Kudat, hayalini gerçekleştiremediği için de böyle bir fotoğraf sergisi yapmaya karar verdi.

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ASTRONOTUNU 21 FARKLI MEKANDA FOTOĞRAFLADI

“Yaklaşık bir buçuk yıldır üzerinde çalışıyorum” diyen Kudat, şöyle konuştu: “Diyarbakır'ın 21 farklı mekanında 21 farklı konseptiyle fotoğraf çektik. Bunu da Ceylan Karavil Park AVM'de sergiledik. İnsanların ilgisi güzel. Astronotun kendisi de burada. İnsanlarla fotoğraf çekiyor. İnşallah başka yerlerde de sergileyeceğiz.”

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Ziyaretçilerden Sümeyye Çevik, şaşırdığını dile ifade ederek, “Çocukların toplandığını gördüm. Gelip gördüğümüzde fotoğrafların aşırı otantik olduğunu gördük. Sanatsal ve halktan her şeyi hitap ediyor” şeklinde konuştu.

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