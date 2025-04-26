Diyarbakırlı hayırsever iş adamı, binlerce kişiyi ağırladı

18 Mart'ta 73 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden iş adamı ve hayırsever Hacı Hasan İdikurt için bir otelde düzenlenen Mevlid-i Şerif programına, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, eski bürokratlar, milletvekilleri, iş adamları ve çok sayıda seveni katıldı. Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yemek ikramında bulunuldu.

Biroğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve DİSİDER Başkan Yardımcısı Mahmut Biroğlu, kendileri için hüzünlü bir gün olduğunu belirterek, rahmetli Hacı Hasan İdikurt'un Mevlid-i Şerifine tüm Diyarbakırlı hemşehrileri ve iş adamlarının iştirak ettiğini söyledi. Biroğlu, "Rahmetli Hacı Hasan ağabey, bizim için önemli bir şahsiyetti. İş dünyasında ve Diyarbakır'da büyük hizmetleri oldu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Sevenleri ve ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta işletmecilerinden Ömer Altunbay, "Hacı amcanın, babamdan farkı yok. Benim için hep öyleydi. Türkiye, büyük bir değerini kaybetti. Bir insan bu kadar hayır yapamaz. Bu adam, bunlara nasıl yetişiyordu, nasıl yapıyordu. Aklımız ermiyordu" diye konuştu.

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş ise, kendileri için çok kıymetli biri olduğunu kaydederek, "Hem hayırseverliğiyle hem de proje üretimi noktasında çok önemli bir iş adamıydı. Onun kaybı, bizi de çok derinden üzdü. Bugün de dostları olarak mevlidinde onun ruhunu şad ettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum" şeklinde konuştu.

Kanaat önderi Cihan Ensarioğlu, kısa süre önce Rahmet-i Rahman'a kavuşan Hacı Hasan İdikurt Beyefendinin kentte, bölgede ve tüm Türkiye'de olmak üzere birçok yatırıma ev sahipliği yapan, birçok insana iş imkanı sunan Diyarbakır'ın en önemli iş adamlarından biri olduğunu dile getirdi. Kendisine Allah'tan rahmet dileyen Ensarioğlu, "Onun açtığı yolda, göstermiş olduğu ülküde çocukları, hayırlı evlatlarını bu günde görüyoruz. Herkesi de babalarının mevlidine davet ettiler. Babalarının yolundan gideceklerinden de hiç şüphemiz yoktur" ifadelerini kullandı.

İş adamı Aziz Özkılıç da, Diyarbakır'ın yetiştirdiği değerli bir adamı olduğunu ifade ederek, "Hayırsever bir iş adamımızdı. Böyle insanlara memleketimizin ihtiyacı vardı. Böyle insanların mevlidinde bir araya geldik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" dedi.

Kalenderler ailesi adına iş adamı Süleyman Kalender ise, "Hacı Hasan İdikurt ağabeyin vefatı sadece bizlerin değil, tüm Diyarbakır için hatta Türkiye için bir kayıptır. Onun yardımseverliği, alicenap yapısı ve halim, sakin bir yapıya sahip karakteri şahsına münhasırdır. Mekanı cennet olsun. Onun hatırasını geride bıraktığı evlatlarının daha güzel noktalara taşımaları dileğiyle. Allah rahmet eylesin" şeklinde konuştu.

Program, davetlilere hediyeler verilerek uğurlanmasıyla sona erdi.