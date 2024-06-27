Diyarbakırlı Ramazan Hocayı öldüren sanık için istenen ceza belli oldu

Diyarbakır’ın Ulu Camii’nin avlusunda vatandaşlara İslam’ı anlatması ve sosyal medyada yayılan vaazları ile bilinen Ramazan Pişkin Hoca, İstanbul’da işlettiği bir çay ocağında namaz kılarken uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti.

Fatih İlçesinde Ramazan Hoca’yı başkasına benzettiğini öne sürerek bıçaklı bir saldırı ile öldüren ve sonrasında tutuklanan sanık hakkında savcılık bugün mütalaasını açıklandı. Savcılık mütalaasına göre sanığın tasarlayarak kasten öldürme suçundan dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır Ulu Camii avlusunda vatandaşlara İslam’ı anlatması ile bilinen Diyarbakırlı Ramazan Hoca (Ramazan Pişkin) sosyal medyada paylaştığı videolar ve YouTube yayınlarındaki söylemleri ile tanınmıştı.

TEHDİT ALIYORDU

Ramazan Hoca öldürülmeden önce sosyal medya hesabından bir video paylaşmış ve yaptığı paylaşımlar nedeni ile tarikatlar ve PKK tarafından tehditler aldığını öne sürmüştü. Pişkin tehdit açıklaması videosunda şunları söylemişti:

"Benim üzerimde yoğun bir kampanya var maalesef. İsmi önemli değil, ben cahil insanlarla kendini bilmez, edepten, ahlaktan yoksun insanlarla benim hiçbir ilişkim olamaz. Ne dünyada ne ahirette... Ben tüm tarikatlar sapıktır dememişimdir.

Hurafeler var, maalesef rant kapılarına dönüşmüştür. Mutlak manada hepsi değil. Genel anlamda sıkıntıdırlar. Ben topyekün hepsi sapıktır demiyorum. Tek tük bazen iyi hoca ve şeyhlerimiz var. Genel olarak tarikatlarda hurafeler doludur.

Tasavvuf ve tarikat bir yorumdur, sizi bağlar. İslam ve Kur'an'ın bir parçası değildir. Mezhep gibi bir yorum da sizi bağlar"