Diyetisyeninden D vitamini ve besin açıklaması

Ülkemizde D vitamini eksikliğinin yaygın görüldüğüne dikkat çeken Uzman Diyetisyen Çisem Gündüz, “D vitamini seviyesini besinler ile yükseltmek pek mümkün değildir. Eğer D vitamini eksikliği yaşıyorsanız, halsizlik ve yorgunluktan yakınıyorsanız mutlaka hekiminize danışınız” sözlerini kullandı.

Diyetisyeninden D vitamini ve besin açıklaması

İHA’nın haberine göre; Uzman Diyetisyen Çisem Gündüz, kış aylarında güneş ışınlarına daha az maruz kalmamızla beraber D vitamini seviyelerinin düştüğüne değinerek yaz aylarında güneş kremi kullanmanın, kolları ve bacakları kapayacak şekilde kıyafet giymenin, yaşlılarda güneş görme süresinin azalmasına bağlı olarak da D vitamini eksikliğinin artabileceğini dile getirdi.

D vitamininin başlıca görevinin, kalsiyum metabolizmasını düzenlemek olduğunu dile getiren Gündüz, “D vitamini ülkemizde olduğu gibi dünyada da sık görülen eksikliklerden biridir. D vitaminin sentezi ve emilimi, güneşlenme süresi, yaşanılan coğrafya, deri pigmentasyon miktarı, yaş ve hastalıklar gibi birçok faktörden etkilenmektedir” sözlerini kullandı.

D vitamininin yumurta sarısı, peynir, somon balığı, tuna balığı, moringa balığı gibi gıdalarla alınabileceğini ifade eden Gündüz, “Ancak D vitamini seviyesini besinler ile yükseltmek pek mümkün değildir. D vitamininin temel kaynağı güneştir. Ancak gerek giydiğimiz kıyafetler gerekse çalışma ortamımızda yeterince güneş ışınlarından faydalanamayabiliriz. Eğer D vitamini eksikliği yaşıyorsanız mutlaka hekiminize danışınız” ifadelerini kullandı.

“6 AYDA BİR RUTİN ÖLÇÜM İLE TAKİP EDİLİR”

Vücuttaki D vitamini eksikliğini tespit etmek için ise rutin yapılan kan tahlillerine bakılması gerektiğini vurgulayan Gündüz, “Kişinin eğer D vitamini düşükse; halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, kemik ve eklemlerde ağrı, depresyona meyilli ruh hali, kilo vermede güçlük gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Ancak şunu da belirtmeliyim ki kişinin geçmeyen halsizlik ya da güçsüzlük problemine dayanarak bunun D vitamini eksikliğinden kaynaklandığını söyleyemeyiz. Mutlaka hekim izlemi ve kan tahlilleri esastır” ifadelerini kullandı.

Gündüz, hekimin takviye ürün önermesi halinde belirtilen süre kullanıldıktan ve ideal D vitamini seviyesine geldikten sonra 6 ayda bir rutin ölçümler yaptırmanın yeterli olduğunu sözlerine ekledi.
Vücut ağırlığı ile D vitamini arasındaki ilişkiye işaret eden Gündüz şunları dile getirdi:

“Obezitede sadece D vitamini düzeyi değil, D vitamininin biyoyararlılığı da azaldığı bilinmektedir. D vitamin düzeyi eksik hafif kilolu ve obez bireyler üzerinde yapılan bir çalışmada 3 ay boyunca D vitamini kullanan bireylerin vücut ağırlıklarının azaldığı görülmüştür. Bunun yanında bel çevrelerinde de incelme görülmüştür.”

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