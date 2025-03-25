Diz ağrılarına veda! İşte iki malzemeli mucize formül

Keten tohumu ve yoğurt birleşimi, sadece kolay hazırlanabilir olmasıyla değil, aynı zamanda sağlığa sunduğu kapsamlı faydalarla dikkat çekti. Bu doğal karışım, kemiklerin kireçlenme sorunlarına karşı korunmasına yardımcı olurken diz ağrılarının hafiflemesini sağladı.

İçerdiği zengin besin değerleriyle sıvı kaybını önleyen ve kemik sağlığını destekleyen bu karışımın bilim insanlarının da onayladığı bir sağlık kaynağı olarak dikkat çekti.

Uzmanların dikkatini çeken keten tohumu ve yoğurt karışımının bilimsel araştırmalarla desteklenen etkileriyle kemikleri güçlendiriyor, kireçlenmeye karşı koruma sağlıyor ve eklem sıvısını yeniden canlandırıyor.

Keten tohumu, omega-3 yağ asitleri ve lif açısından zengin yapısıyla iltihapla savaşta öne çıktı.

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ABD’deki Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Dr. James R. Gray, keten tohumunun içerdiği alfa-linolenik asit (ALA) sayesinde eklem iltihaplarını azalttığını ve kıkırdak dokusunu koruduğunu belirtti.

2022’de Journal of Nutritional Biochemistry dergisinde yayımlanan bir araştırma, düzenli keten tohumu tüketiminin osteoartrit (kireçlenme) semptomlarını hafiflettiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, günde 10-20 gram keten tohumu, eklem ağrılarını azaltarak hareket kabiliyetini artırıyor.

Yoğurt ise bu formülün diğer kahramanı. Probiyotik içeriğiyle sindirimi destekleyen yoğurt, aynı zamanda kalsiyum ve D vitaminiyle kemik yoğunluğunu artırıyor.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Prof. Susan Lanham-New, “Yoğurt, kemik sağlığını koruyan bir besin olmasının yanı sıra, keten tohumuyla birleştiğinde sindirim yoluyla iltihap önleyici etkisini katlıyor” dedi.

2023’te Bone Health Journal’da yayımlanan bir çalışma, probiyotiklerin eklem sıvısının yenilenmesine katkıda bulunduğunu ve kireçlenmeye bağlı sertliği azalttığını gösterdi. Bu güçlü ikiliyi bir araya getirmek ise oldukça basit. Bir kase yoğurda 1-2 yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu ekleyerek karıştırın. Bal veya muzla tatlandırarak sabah aç karnına tüketmeniz önerildi.

Uzmanlar, düzenli kullanımda kemiklerin adeta beton gibi sağlamlaştığını ve diz ağrılarının gözle görülür şekilde azaldığını vurguladı.

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Keten tohumu yüksek lif içeriğiyle aşırı tüketildiğinde mide rahatsızlıklarına yol açabilir.

Kan sulandırıcı ilaç kullananlar veya laktoz intoleransı olanlar ise doktorlarına danışmadan bu karışımı denememeli.

ABD’li romatolog Dr. Elena Peterson, “Her doğal çözüm herkes için uygun olmayabilir. Kişisel sağlık durumunuza göre hareket etmek kritik” dedi.