Dizanteri ve ishali keser. Hazım bozukluklarını giderir. İşte şifa deposu ot

Amberkabuğu otu, sağlıklı beslenmek isteyenlerin seçtiği bir bitkidir. Bu bitkinin kendisi ve meyveleri, pek çok hastalığa karşı koruyucu ve iyileştirici etkisi olduğu belirtiliyor.

AMBERKABUĞU NEDİR?

“liquidamber/sığla ağacı” olarak adlandırılan bir ağacın kabuğuna amberkabuğu denir.

Bu kabukların dış kısmı griye çalan kahverengi; iç kısmı ise sarı renklidir. Yakıldığında güzel bir koku yayılır.

İŞTE YARARLARI...

Dizanteri ve ishal durdurur. Sindirim sorunlarını çözer. Kansızlığa iyi gelir. Anne sütünü çoğaltır.

NASIL KULLANILIR?

Bu otun farklı kullanım şekilleri vardır. Çoğunlukla kurutulmuş yapraklarından çay hazırlanarak içilir. Uygun miktarda kurutulmuş amberkabuğu otu, kaynar suya atılıp 10 ya da 15 dakika demlendirilir ve ılıdıktan sonra tüketilir.

Bu otun çayı günde bir ya da iki bardaktan fazla olmamalıdır. Otu baharat şeklinde de kullanabilirsiniz. Kendine has lezzeti sayesinde özellikle et yemeklerine çok yakışır. Koyun eti ve balık etiyle birlikte kaz etine de tat veren bu ot, yağlı etler için de ideal bir baharattır.

Otu içeren bazı maddeler böbreklere zarar verebileceğinden, otu çay ya da baharat olarak aşırı tüketmemelisiniz. Otu kullanmadan önce doktorunuza başvurunuz.