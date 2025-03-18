Dizi aşkı gerçek olmuştu! İkiliden aşk pozu geldi

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Dizi aşkı gerçek olmuştu! İkiliden aşk pozu geldi

Sandık Kokusu dizisinde iki sevgiliyi canlandıran Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin’in gerçek hayatta aşk yaşadıkları konuşuluyordu. Geçtiğimiz gün çift sosyal medyadan aşklarını ilan etmişti. İkiliden yeni aşk pozu geldi.

'Sandık Kokusu' dizisinde 'Ayça' karakterini canlandıran Nesrin Cavadzade, dizide 'Hakan' rolüne hayat veren Pamir Pekin’in dizideki aşkı gerçek oldu. İkilinin rol arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü.

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AŞKLARINI İLAN ETMİŞLERDİ

Pamir Pekin, Nesrin Cavadzade ile olan fotoğraflarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı.

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BİRLİKTE TATİLE ÇIKTILAR

Dizinin final yapmasının ardından, uyumlu birliktelikleriyle dikkat çeken ikili, romantik bir Yunanistan tatiline çıktı.

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AŞK KARELERİ GELDİ

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Cavadzade, dizide Ayça ve Hakan karakterlerini canlandıran ikilinin ilişkisine gönderme yaparak, "İlk kez HakAy değil, NesMir" notunu düştü.

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