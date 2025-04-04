Diziden apar topar çıkartılmıştı! Aybüke Pusat için karar verildi

Kaynak: Birsen Altuntaş
Diziden apar topar çıkartılmıştı! Aybüke Pusat için karar verildi

Sosyal medya hesabından boykot çağrılarına destekte bulunan Aybüke Pusat paylaşımının ardından Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosundan çıkarıldı. Ünlü ismin diziye nasıl veda edeceği merak konusu olmuşken, Pusat için karar verildi.

TRT, 'Teşkilat' dizisinde yer alan ve sosyal medya hesabından boykot çağrısında bulunan Aybüke Pusat’ı dizinin kadrosundan çıkarttı.

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TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, "Kamuoyuna saygıyla duyurulur: 'Teşkilat' dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. 'Teşkilat' dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır" açıklamasında bulundu.

Bu açıklamanın ardından ünlü ismin diziden nasıl ayrılacağı merak konusu olmuştu. TRT tarafından yapılan açıklamada “Stok bölümleri çekilmiş olmasına rağmen dizinin senaryosunda revizeye gidilecektir” cümlesi dikkat çekmişti.

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Bu ifade Aybüke Pusat’ın stok bölümlerdeki sahnelerinin atılacağı şeklinde algılanmıştı. Ancak Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aybüke Pusat’ın yeni bir son dakika gelişmesi yaşanmazsa yayınlanmayan sahnelerinin diziden atılmayacağı öğrenildi.

SAHNELERİNİ TAMAMLAYACAK

Dün öğlen yapım şirketi Tims&B’nin ofisine çağrılarak TRT’nin aldığı kararın iletildiği Pusat’ın yapım şirketinin ellerindeki 2 stok bölümdeki kalan eksik sahnelerini de tamamlayacağı belirtildi.

Haziran ayında 5. sezonunu noktalayacak olan dizinin reytingleri aynı şekilde yüksek devam ederse 6. sezonunun çekilmesi de planlanıyor.

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