Dizlerdeki ağrı tehlikenin habercisi olabilir. Uzmanlardan kritik uyarılar

Dizlerdeki ağrı insanların korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Halk arasında yaygın olarak bilinen “dizimdeki ağrı romatizmanın habercisi” sözleri geçerli olmayabilir.

Bazen dizlerdeki ağrılar başka sağlık sorunlarının habercisi olabiliyor.

Son olarak dizlerdeki ağrının kireçlenmenin habercisi olabileceği ortaya çıktı.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Bülent Sever, konuyla ilgili uyarılarda bulundu.

Sever, Diz artriti olarak da tanımlanan diz kireçlenmesinin diz eklem kıkırdağının aşınarak görevini yerine getirememesi olduğunu belirtti.

Sever, şu uyarıları yaptı:

“Diz artriti olarak da tanımlanan diz kireçlenmesi, diz eklem kıkırdağının aşınarak görevini yerine getirememesidir. Kireçlenmede normal durumda birbiriyle temas etmeyen ve kıkırdakla kaplanmış olan diz eklemini oluşturan kemikler kıkırdağın görevini yerine getirememesi sonucunda birbirine sürtünür. Bu sürtünme sonucunda eklemde sertleşme, hareket kısıtlılığı, ses gelmesi ve şişme gibi bir dizi sorunlar yaşanır. Diz kıkırdağı, uyluk kaval kemiği, diz kapağı kemiklerinin eklemi oluşturan yüzeylerini kaplar. Kıkırdak hastalanıp aşındığında eklem aralığı daralır. Ağrı reseptörü içermeyen kıkırdak dokusunun kaybı ile ağrı reseptörü içeren kemikler birbirine sürtünür ve hasta yaşam kalitesini bozan bir diz ağrısı ile yaşamaya başlar”

BAŞKA UZMANDAN DA KRİTİK AÇIKLAMALAR GELDİ

Doç. Dr. Aydın Arslan; Diz kireçlenmesi, diz eklemindeki kıkırdak yapının zamanla yıpranması ve aşınması durumu olduğu belirterek şu uyarıları yaptı:

“Ortopedi hekimlerinin ilk hedefi diz kireçlenmesi henüz başlangıç seviyelerindeyken sorunu tespit edip ilerlemesini durdurmak veya yavaşlatmaktır. Eğer ileri dereceye gelir ve kıkırdak yapı tamamen kaybolursa total diz protezi ameliyatına başvurmak gerekebilir.”

DİZ KİREÇLENMESİ NEDİR?

Diz osteoartriti olarak da bilinen diz kireçlenmesi, diz eklemindeki kıkırdak dokunun iltihaplanması veya yıpranması sonucu kemiklerin birbirine sürtmesiyle meydana gelen ağrı, sertlik ve şişlik durumudur.

Zarar görmüş kıkırdak pürüzlü bir yüzeye dönüşür ve bu da kemik sürtünmesine ve hareket kısıtlılığına yol açar.

Diz kıkırdağının bulunduğu alan, femur (uyluk kemiği), tibia (kaval kemiği) ve patella (diz kapağı) arasında yer alır. Kıkırdak aşındığında, kemikler arası mesafe daralabilir ve ileri düzeyde kireçlenmede kemikler birbirine sürtmeye başlar.

DİZ KİREÇLENMESİNİN BELİRTİLERİ:

- Eklemlerde gıcırdama

- Çıtlama sesleri

- Yürüme zorluğu

- Hava değişikliklerine bağlı eklem ağrısı

- Eklem çevresinde sertlik

- Dizde güç kaybı

DİZ KİREÇLENMESİ TEDAVİSİ:

Diz kireçlenmesi için kesin bir çözüm olmamakla birlikte, semptomların hafifletilmesi mümkündür.

Bu sayede hastalığın ilerlemesi yavaşlatılabilir. Doktorunuz aşağıdaki tedavi yöntemlerini önerebilir:

- Asetaminofen içeren ağrı kesiciler

- Steroid içermeyen anti-inflamatuar ilaçlar

- Glukozamin ve kondroitin sülfat gibi destekleyici takviyeler

- Ağrı kesici merhemler ve kremler

- Kortizon içeren kortikosteroid iğneleri

- COX-2 inhibitörleri

İleri durumlarda doktorunuz aşağıdaki prosedürleri de öneriyor olabilir:

- Artroplasti (eklem protezi ameliyatı)

- Artroskopi

- Yüksek tibial osteotomi

DİZ KİREÇLENMESİNE NE İYİ GELİR?

Diz kapağı kireçlenmesi yaşam kalitesini düşürebilir ve ağrıya neden olabilir. Günlük hayatınıza entegre edebileceğiniz bazı yöntemlerle diz kireçlenmesinin etkilerini azaltabilirsiniz:

- Sağlıklı bir kiloya ulaşın ve bu kiloyu koruyun

- Düşük etkili egzersizleri tercih edin

- Şok emici tabanlıklar kullanın

- Dize ısı veya buz uygulayın

- Dizlik, elastik bandaj veya atel kullanı

- Fizik tedavi egzersizleri yapın

- Enjekte edilebilir steroidler

- Kantaron yağı kullanın

Ayrıca, dikkat edilmesi gereken bazı belirtiler şunlardır:

- Yavaş ilerleyen veya aniden ortaya çıkan diz ağrısı

- Ciltte kızarıklık ve sıcaklık

- Şişlik

- Dizin hareket ettirilmeye çalışıldığında kilitlenmesi