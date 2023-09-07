Djaniny Arabistan yolcusu

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Djaniny, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Fateh'e kiralık olarak gönderildi.

Djaniny Arabistan yolcusu

Trabzonspor'da sezon başı kampına dahil edilmeyen ve takımdan ayrıldığı TFF'ye bildirilen Djaniny için kulüpten resmi açıklama geldi.

Yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Djaniny Semedo'nun, Al Fateh Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Trabzonspor Kulübü, Djaniny transferi için Al Fateh'in kulübe 1 milyon 80 bin euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı.

Djaniny, Trabzonspor formasıyla 94 maçta 20 gol ve 9 asistlik performans sergilemişti.

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