Djaniny Arabistan yolcusu

Trabzonspor'da sezon başı kampına dahil edilmeyen ve takımdan ayrıldığı TFF'ye bildirilen Djaniny için kulüpten resmi açıklama geldi.

Yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Djaniny Semedo'nun, Al Fateh Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.



Ayrıca Trabzonspor Kulübü, Djaniny transferi için Al Fateh'in kulübe 1 milyon 80 bin euro bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı.



Djaniny, Trabzonspor formasıyla 94 maçta 20 gol ve 9 asistlik performans sergilemişti.