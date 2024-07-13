Djiku: Bu sene güçlendik

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Djiku: Bu sene güçlendik

Fenerbahçe'nin yıldızı Alexander Djiku, Strasbourg galibiyeti ve kampı değerlendirdi.

Fenerbahçeli futbolcu Alexander Djiku, Strasbourg ile oynanan hazırlık maçının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Djiku, “Galibiyetten dolayı mutluyuz. Kalemizde gol görmeden 4 gol attık. İyi bir kamp dönemi geçirdik ve fiziksel olarak güçlendiğimizi düşünüyorum. Başlangıçta yoğun antrenmanlar nedeniyle zorluklar yaşadık ama maçlarla birlikte çok daha iyi bir seviyeye geldik. Kampın son maçını iyi bitirdik ve İstanbul’a mutlu bir şekilde döneceğiz,” dedi.

Djiku ayrıca, “Maç maç ilerliyoruz. Lugano maçına odaklanmamız için daha zamanımız var. Çalışmalarımıza bu şekilde devam edip ilk resmi maçımızı kazanmak istiyoruz,” ifadelerini kullandı.

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