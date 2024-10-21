Djokovic, Nadal'a seslendi

Novak Djokovic, uzun yıllar boyunca kortta karşı karşıya geldiği Rafael Nadal’a, emeklilik planlarını ertelemesi için çağrıda bulundu. Cumartesi günü Suudi Arabistan'da düzenlenen "Six Kings Slam" gösteri maçında Nadal'ı 6-2, 7-6’lık setlerle mağlup eden Djokovic, maç sonrasında yaptığı açıklamada, "Tenisi bırakma, dostum," dedi. Djokovic, rakibiyle yıllar boyu çok yoğun mücadeleler verdiklerini belirterek, bir gün birlikte sahilde oturup bir içki içmeyi umduğunu söyledi.

Zheng Qinwen, Nadal'ın emeklilik kararı hakkında konuştu

38 yaşındaki Nadal, 10 Ekim’de Malaga’da düzenlenecek Davis Cup Finalleri’nin ardından tenisi bırakacağını açıklamıştı. Organizatörler, Cumartesi günkü maçı, Nadal’ın profesyonel kariyerindeki son tekler maçı olarak tanıttı. Nadal ise Malaga’da oynayıp oynayamayacağının henüz belli olmadığını söyledi. Djokovic ve Nadal, bugüne kadar 60 kez karşı karşıya geldi ve Djokovic bu karşılaşmaların 31’ini kazandı. Djokovic, Nadal’ın mücadeleci ruhunu överken, "Onun hala savaştığını görmek harika," dedi.