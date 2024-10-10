Zheng Qinwen, Nadal'ın emeklilik kararı hakkında konuştu

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Zheng Qinwen, Nadal'ın emeklilik kararı hakkında konuştu

Zheng Qinwen, Rafael Nadal'ın emekliliği sonrası duyduğu üzüntüyü ifade ederek, onun mücadele ruhunun kendisini nasıl etkilediğini ve ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

Çinli tenisçi Zheng Qinwen, 22 kez Grand Slam şampiyonu Rafael Nadal’ın emeklilik kararını duyduktan sonra ona saygı duruşunda bulundu. Wuhan'daki Dongfeng Voyah Açık Turnuvası basın toplantısında konuşan Zheng, “Bu benim için şok bir haber,” dedi. Nadal’ın bir yıl daha oynamasını beklediğini belirtti.

Rafael Nadal tenisi bırakıyor. Resmen açıkladıRafael Nadal tenisi bırakıyor. Resmen açıkladı

NADAL'IN İLHAM VERİCİ RUHU

Nadal’ın kariyerinin sonuna geldiğini duyan Zheng, onun mücadele ruhunun kendisini nasıl etkilediğini vurguladı. "Onun maçlarını çocukken izledim. Nadal, benim için bir neslin lideri” diyen Zheng, yaz ayındaki Olimpiyatlar'da kazandığı altın madalyayla ulusal kahraman haline gelmişti. Nadal’ın mental gücünden ilham aldığını belirten Zheng, “Zor anlarımda Nadal'ın güçlü mentalitesiyle ayakta durdum” diye ekledi.

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