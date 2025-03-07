Doak, Yunanistan'a karşı oynayamayacak

Genç İskoç kanat oyuncusu Ben Doak, bu ayın sonunda Yunanistan'a karşı oynanacak UEFA Uluslar Ligi play-off maçını büyük ihtimalle kaçıracak. Middlesbrough teknik direktörü Michael Carrick, Liverpool'dan kiralık olarak oynayan 19 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar bir daha oynayıp oynamayacağını bilmenin zor olduğunu ifade etti.

Doak, 25 Ocak'ta oynadığı 24. maçının ardından sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalmış ve iyileşme sürecine girmeyi ummuştu, ancak sakatlığı nedeniyle bir operasyon geçirdi. Carrick, "Şu an Liverpool'da biraz rehabilitasyon yapıyor. Durumunun nasıl gelişeceğini ve ne kadar süre sahalardan uzak kalacağını göreceğiz. Rehabilitasyona başlamıştı ve sonra böyle bir durum meydana geldi. Bu bizim için ve Ben için üzücü bir durum ama futbolda böyle şeyler oluyor. Daha güçlü dönecek" şeklinde açıklamada bulundu.

Ben Doak, Eylül ayında milli takımına katılmasından bu yana İskoçya formasıyla dikkat çekici performanslar sergileyerek altı kez millî oldu. Steve Clarke'ın yönetimindeki İskoçya, 20 Mart'ta Pire'deki Karaiskakis Stadyumu'na konuk olacak, ikinci maç ise üç gün sonra Hampden Park'ta oynanacak. İskoçya, gruptan üçüncü sırada tamamladıktan sonra A Ligi'nde kalabilmek için bu maçları kazanmak zorunda.

Yunanistan ise, İngiltere'nin ardından averajla ikinci sırada tamamladığı gruptan play-off'lara katılma hakkı kazandı.