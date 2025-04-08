Doğa tekrar beyaza büründü: Karlı dağlar, sisli manzaralar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Doğa tekrar beyaza büründü: Karlı dağlar, sisli manzaralar

Kastamonu'da hava sıcaklığının düşmesinin ardından yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı, Ilgaz Dağı, Yaralıgöz Dağı ve Küre Dağları'nda beyaz örtüyle kaplanan manzaralar oluşturdu.

Kastamonu'da hava sıcaklığının düşmesinin ardından ardından yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının ardından Ilgaz Dağı beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji Müdürlüğünün kar yağışı uyarısında bulunduğu Kastamonu'da zaman zaman kar yağışı etkisini gösteriyor. Özellikle yüksek kesimlerde yağan kar, ormanlık alanları ve yerleşim yerlerini beyaz örtüyle kapladı. Ilgaz Dağı, Yaralıgöz Dağı ve Küre Dağları'nda etkili olan kar yağışı sonrasında kartpostallık görüntüler oluştu. Beyaz örtüyle kaplanan Ilgaz Dağı'nda sis de etkili oluyor. Beyaz örtüyle kaplanan Ilgaz Dağı havadan görüntülendi.

Ankara'dan Kastamonu'ya yük taşıyan tır şoförü Nizamettin Duruk, "Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ne giriş yaparken mola verdiğini belirterek, "Şu anda muazzam bir hava var. Kar yağışının keyfini çıkartıyoruz. Geçen yıl da bu zamanlarda kar yağışı görmüştük. Her yıl bu mevsime kar yağışının denk gelmesiyle mevsim de güzel oluyor, bereketli oluyor. Cenab-ı Allah bu yılda inşallah bereketini arttırsın. Doğa için, insanlar için, yaban hayatı içi kar lazım. Geçen yıl Nisan ayında da kar yağmıştı, hatta daha fazla yağmıştı. Kar yağışından dolayı çok mutluyum" dedi.

Doğa tekrar beyaza büründü: Karlı dağlar, sisli manzaralar

Doğa tekrar beyaza büründü: Karlı dağlar, sisli manzaralar

Doğa tekrar beyaza büründü: Karlı dağlar, sisli manzaralar

Doğa tekrar beyaza büründü: Karlı dağlar, sisli manzaralar

Doğa tekrar beyaza büründü: Karlı dağlar, sisli manzaralar

Doğa tekrar beyaza büründü: Karlı dağlar, sisli manzaralar

Doğa tekrar beyaza büründü: Karlı dağlar, sisli manzaralar

Doğa tekrar beyaza büründü: Karlı dağlar, sisli manzaralar

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