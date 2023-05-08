Doğa yürüyüşünde göktaşı buldular. Banka kasasına koydular

Kırklareli’ne doğa yürüyüşüne giden 2 vatandaş, yürüyüş esnasında göktaşı buldu. Sedai Kavrık "Göktaşlarımızı güvenlik açısından tedbir amaçlı bir bankanın kasasında bulunduruyoruz" diye konuştu.

Doğa yürüyüşünde göktaşı buldular. Banka kasasına koydular

İHA'nın haberine göre, Kırklareli’de kırsal alanda doğa yürüyüşüne çıkan iki vatandaş, yürüyüş esnasında göktaşına benzer bir taş fark edip aldılar. 2 arkadaş daha sonra farklı zaman ve farklı yerlerde iki çeşit göktaşı daha bulduklarını ve bunları sertifikalandırdıklarını belirtti.

Taşı bulanlardan Sedai Kavrık, “Bulduğumuz taşlar doğada bulunan diğer taşlara göre çok ağırdı ve ele alındığında karbon bırakıyordu. Daha sonra bunları mıknatısla test ettik. Bazılarının mıknatısa çok duyarlı, bazılarının daha az duyarlı ve bazılarının da tamamen duyarsız olduklarını gözlemledik. Yapı itibarıyla daha önce bulunmuş örnekleriyle aynı olduklarını fark ettik" dedi.

"45 ELEMENT TESPİT EDİLDİ"

Kavrık "Bulduğumuz taşların hepsi yanmış ve toprağa saplanmış haldeydi, üstelik bulunduğu ortama eğreti duruyorlardı. Üzerlerine ışık vurduğumuzda ise parlıyorlardı. Bulundukları yerde hiçbir yerleşim yeri de yoktu üstelik. Araştırmalarımızda konunun uzmanı olarak İzmir Buca’daki 9 Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Murat Hatipoğlu’na ulaştık" diye konuştu.

"Onun yönlendirmesiyle taşlarımızı İzmir Gaziemir Sarnıç’ta bulunan ALS Laboratuarı’na götürdük" diyen Kavrık "Burada teslim alınan taşlarımızın analizleri yapıldı. Bu alanda dünya çapında kabul görmüş ve verilerine en çok itibar edilen merkezlerden Kanada’daki ALS Laboratuarı’na gönderildi. Taşlarımızın analiz raporu 15-20 gün içinde elimize ulaştı. Buna göre, her iki çeşit taşımızın içinde totalde 45 element olduğu tespit edildi" dedi.

"TAŞ BANKANIN KASASINDA"

"Bu taşlardan bazıları doğada bulunmayan, bazıları da çok nadir bulunan çok değerli elementlerden oluşuyor" diyen Sedai Kavrık "Analiz raporunu taşlarımızla birlikte tekrar Hatipoğlu’na götürdük. Burada da doku ve diğer testleri yapıldı. Sonuç olarak analiz raporundaki kimyasal bileşimlerine göre elimizde dünya dışı oluşumlu olduğu tespit edilen Lithosiderite (stony iron-kayacımsı demirli) ve eclogite (irony-demirli) olmak üzere iki çeşit göktaşımızın olduğu sertifikalandırılarak tescil edildi. Göktaşlarımızı güvenlik açısından tedbir amaçlı bir bankanın kasasında bulunduruyoruz. İyi bir alıcı çıkarsa, bilim adamı, müze, koleksiyoner gibi değerlendirmeyi düşünüyoruz” dedi.

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