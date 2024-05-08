Doğadan topladılar. Toplam 3 milyon 871 bin 410 lira ceza yediler

Kaynak: İHA
Doğadan topladılar. Toplam 3 milyon 871 bin 410 lira ceza yediler
Tunceli'de, doğada salep toplama yasağına rağmen 10 kişiye toplamda 3 milyon 871 bin 410 lira ceza kesildi.

Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, nisan ve mayıs aylarında il dışından gelen kişilerin salep topladığı ihbarları üzerine vatandaşları biyolojik kaçakçılık konusunda bilgilendirdi.

Bilgilendirme çalışmalarının ardından yapılan ihbarlar üzerine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü kontrol ekibi ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri iş birliğiyle operasyon düzenlendi.

Pertek ve Mazgirt ilçeleri kırsalında gerçekleşen operasyonda, 10 kişinin salep topladığı belirlendi.

Çevre Kanunu'na muhalefet eden bu kişilere toplamda 3 milyon 871 bin 410 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 46 kilogram salep yumrusu doğaya yeniden kazandırılmak üzere el konuldu.

Salep bitkisi, Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında nesli tehlike altında olan ve koruma altına alınan bir tür olduğundan, doğadan toplanması yasaktır.

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