Doğal afetlerin pek söz edilmeyen özneleri: Hayvanlar

Doğal afetlerin, insanlarda olduğu gibi hayvanlar üzerindeki olumsuz etkileri de pek çok farklı şekilde kendini gösterebilir. Orman yangınları, seller, kasırgalar ve depremler gibi doğal afetler, hayvanların yaşam alanlarını yok edebilir veya ciddi şekilde zarar verebilir. Bu durum, hayvanların barınma yerlerini, besin kaynaklarını ve yuvalarını kaybetmelerine neden olabilir. Özellikle orman yangınları ve seller, hayvanların kaçış yollarını keserek birçok canlının hayatını kaybetmesine yol açabilir. Ancak, haberlerde genellikle insan kayıpları daha fazla vurgulanırken, hayvan kaybı üzerinde yeterince durulmaz. Bu durum, hayvanların da doğal afetlerden ciddi şekilde etkilendiğini ve bu etkilerin ihmal edilmemesi gerektiğini göstermektedir. Son zamanlarda dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan doğal afetler de hayvanları oldukça zor durumlarda bırakmıştır. Yapılan çalışmalar yılda yaklaşık 40 milyon hayvanın afetlerden etkilendiği, milyarlarca hayvanın zarar görebilirliğe açık olduğu göstermektedir.



6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremde de milyonlarca hayvan etkilendi. Türk Veteriner Hekimleri Birliği'ne göre hayvan barınaklarının da yıkılmasıyla çok sayıda hayvan hayatını kaybederken, ölen hayvan sayısına dair net bir veri bulunmuyor. 11 ilde depremin etkisiyle yıkılan evlerde çok sayıda evcil hayvan enkaz altında kalırken, sokaklarda yaşayan hayvanlar ile ilgili ise herhangi bir veri paylaşımı yapılmadı.

Ağır yıkımlardan etkilenen can dostlarımız için ünlü şarkıcı Sertap Erener, kısa sürede harekete geçti. Asrın felaketinden etkilenen sokak hayvanları, ahır hayvanları ve barınaklar için aksiyon alan Erener, barınak çiftlik kurarak birçok hayvanın güvenli bölgelere taşınması için yardım etti. Bunun yanı sıra dernekler ve sivil toplum kuruluşları el ele vererek hayvanlar için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Diyarbakır'da 89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi için verilen yıkım kararı ise hayvanseverler arasında skandal yarattı. Depremin ilk gününden itibaren aç ve susuz bir şekilde hayatta kalmaya çalışan evcil hayvanlar içerdeyken, binanın yıkımına başlanma kararı alındı. İçeride bulunan patili dostlarının bu şekilde katledilmesini istemeyen hayvanseverlerin ısrarları sonucu, yıkım durdurulup hayvanları kurtarma operasyonu başlatıldı. Arama kurtarma çalışmaları neticesinde 13 kedi kurtarılarak ailelerine teslim edildi.

Avustralya'da 2019 yılında başlayan ve aylarca söndürülemeyen yangınlar İngiltere büyüklüğünde bir alanı etkisi altına alırken, 33 kişinin hayatını kaybetmesine ve binlerce kişinin de evsiz kalmasına yol açtı. Avustralya tarihinin en büyük ve en uzun süren yangınları olarak kayda geçen bu olayda, yaklaşık 3 milyar hayvanın hayatını kaybettiği ya da yerinden olduğu bildirildi. Bilim insanları hazırladıkları raporda 143 milyon memeli, 2 milyar 460 milyon sürüngen, 180 milyon kuş ve 51 milyon kurbağanın yangınlardan etkilendiğini belirtti.

Son zamanlarda Dubai'de ve Rusya'da yoğun yağış nedeniyle meydana gelen seller de insanların olduğu gibi hayvanların da hayatını etkilemiştir. Panikle araba kapısına tutunup sel sularına kapılmamaya çalışan kedinin kurtuluşu geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündem oldu. Aynı şekilde Rusya'da meydana gelen selde, boğulmak üzere olan köpeğin son anda bir hayvansever tarafından kurtulması kameraya yansırken, köpeği kurtaran kahramanın mutluluktan ağlaması, izleyenleri duygulandırdı. Yaşanan bu olaylarla birlikte geçen sene Suudi Arabistan'da meydana gelen selde develerin sel sularına kapılmamak için verdiği savaş sosyal medyada tekrar gündeme geldi.