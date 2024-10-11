Doğal antibiyotikte dikim başladı

Kaynak: İHA
Doğal antibiyotikte dikim başladı

Organik sarımsak üretimiyle hem Türkiye'de hem de yurtdışında adından söz ettiren ve birçok ilaç fabrikasının alım yaptığı Aksaray'ın organik sarımsağında dikim başladı.

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da organik sarımsakta dikim yapılıyor. Türkiye'de organik olarak tek üretimin yapıldığı ve Rusya, Almanya gibi birçok ülkedeki ilaç fabrikalarına ihraç edilen organik sarımsaklar toprakla buluşturuldu.

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Sadece üretici Aydın Öngün (66) tarafından yetiştirilen organik sarımsak üretiminde geçen yıl 160 ton civarında bir rekolteye ulaşılırken, önümüzdeki yıl toplam rekoltenin 200 tonun üzerinde olması bekleniyor.

120 dönüm arazisinde organik sarımsak dikimine başlayan üretici Aydın Öngün rekoltenin memnun edici seviyede olduğunu belirtirken, iç ve dış pazarlama işlerine yardımcı olan oğlu Uğur Öngün (33) ise önümüzdeki yıl rekolteyi 200 tonun üzerinde beklediklerini söyledi.

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