Doğal gaz 5 kişilik aileyi zehirledi: Kombi borusu kayıp

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA

Bolu’da doğal gazdan zehirlenen aynı aileden 5 kişi, baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Zehirlenmeye neden olan kombi borusunun yerinde olmadığı tespit edildi.

Bolu'da doğal gazdan zehirlenen aynı aileden 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Karaçayır Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı'ndaki bir sitede yaşayan Murat Ö. ve ailesi, baş ağrısı, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle 112'yi aradı.

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Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Murat (45), eşi Nesrin (41) ve 3 çocuğu Kuzey Mirza (16), Ela (11) ve Güney (12) doğal gazdan zehirlendikleri tespit edilerek hastaneye sevk edildi.

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Öte yandan ekiplerin yapılan incelemede, kombinin doğal gaz borusunun yerinde olmadığı belirlendi.

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