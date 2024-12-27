Doğal gaz 5 kişilik aileyi zehirledi: Kombi borusu kayıp

Bolu'da doğal gazdan zehirlenen aynı aileden 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karaçayır Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı'ndaki bir sitede yaşayan Murat Ö. ve ailesi, baş ağrısı, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle 112'yi aradı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Murat (45), eşi Nesrin (41) ve 3 çocuğu Kuzey Mirza (16), Ela (11) ve Güney (12) doğal gazdan zehirlendikleri tespit edilerek hastaneye sevk edildi.

Öte yandan ekiplerin yapılan incelemede, kombinin doğal gaz borusunun yerinde olmadığı belirlendi.