Doğal gaz borusu patladı: 1 yaralı

Niğde’de altyapı çalışmasında doğal gaz borusu patladı. İtfaiye ekipleri yangını bir buçuk saatlik çalışmayla söndürdü.

KAYNAK: İHA
Doğal gaz borusu patladı: 1 yaralı

Niğde merkez Aşağı kayabaşı mahallesi Atatürk bulvarında doğalgaz taşıyan ana boru hattında patlama meydana geldi.

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Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.

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Olayda 1 kişi hafif yaralandı.

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