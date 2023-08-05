Doğal gaz borusu patladı: 1 yaralı

Niğde merkez Aşağı kayabaşı mahallesi Atatürk bulvarında doğalgaz taşıyan ana boru hattında patlama meydana geldi.
Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.
Olayda 1 kişi hafif yaralandı.
Niğde’de altyapı çalışmasında doğal gaz borusu patladı. İtfaiye ekipleri yangını bir buçuk saatlik çalışmayla söndürdü.
Niğde merkez Aşağı kayabaşı mahallesi Atatürk bulvarında doğalgaz taşıyan ana boru hattında patlama meydana geldi.
Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.
Olayda 1 kişi hafif yaralandı.