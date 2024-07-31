Doğal gaza dev zam. Bu kış zor geçecek!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Doğal gaza dev zam. Bu kış zor geçecek!

Milyonlarca vatandaşın korktuğu haber geldi. Doğal gaz zamlandı.

BOTAŞ, 1 Ağustos ile birlikte konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında yüzde 38, yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gazın satış fiyatında ise yüzde 33,1 artışa gidildiğini duyurdu.

BOTAŞ, 1 Ağustos ile birlikte geçerli olacak mesken ve sanayi aboneleri tarifelerini ile elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın fiyat tablosunu internet sitesinde yayımladı.

Buna göre, Ağustos ayında konutlarda kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatı yüzde 38, yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi dışındaki kullanımındaki doğal gazın satış fiyatı da yüzde 33,1 oranında arttı.

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