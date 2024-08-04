Doğal gaza gelen zam piyasaları karıştırdı

Düzenleme: Büşra Kapan
Doğal gaza gelen zam piyasaları karıştırdı

Geçtiğimiz hafta küresel piyasalarda ABD'den gelen verileri takip edilirken, yurt içinde doğalgaz zammı ve TMBB Genel Kurulu'nda kabul edilen vergi paketi öne çıktı.

ABD’DE İSTİHDAM İVME KAYBETTİ
ABD'de tarım dışı istihdam, Temmuz’da 114 bin kişi artışla beklentilerin altında açıklanırken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den yüzde 4,3’e çıktı. Böylece, ABD’de istihdam hızı temmuzda ivme kaybederken, işsizlik ise neredeyse 3 yılın zirvesine ulaştı.

VERGİ PAKETİ TBMM’DEN GEÇTİ
Vergi ve sosyal güvenlik alanına dair düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edildi.

DÜNYA BANKASINDAN TÜRKİYE’YE DEV FİNANSMAN
Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu Türkiye’de Şubat 2023’te meydana gelen şiddetli depremler sonucunda yıkılan veya ağır şekilde hasar gören mikro işletmelerin yeniden canlandırılmasını desteklemek için 600 milyon dolar tutarında bir finansmanı onayladı.

GRAM ALTINDA REKOR
Altın fiyatları, Fed’in faiz indirimine gideceği yönündeki ön görülerin ve Orta Doğu’daki siyasi gerilimlerin artmasıyla haftalık 2,7’lik artış kaydetti. Gram altın ise haftanın son işlem gününde 2.642 Türk Lirası'na kadar yükselerek rekor kırdı.

DOĞAL GAZA ZAM
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan açıklamada göre konut tarifesinde gaz alım birim fiyatlarına yapılan yüzde 38'lik fiyat artışının Türkiye genelinde konutlara yüzde 24,4 yansıyacağı aktarıldı

İNGİLETERE FAİZ İNDİRDİ
İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini beklentilere şekilde yüzde 5,0'e düşürdü.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME FARKI TARİHİ BELLİ OLDU
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL’ye yükseltilmesiyle farkların 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacağını aktardı.

İlgili Haberler
Borsadan günlük ve haftalık kapanış rekoru
Son Haberler
Emine Ün’den kırmızı binili şov. Yıllara meydan okuyor Magazin
Emine Ün’den kırmızı binili şov. Yıllara meydan okuyor
Mangal ateşi üzerine sıçrayan adam kalp krizi geçirip öldü Yerel Haberler
Mangal ateşi üzerine sıçrayan adam kalp krizi geçirip öldü
Sağanak yağış kuvvetli geliyor şemsiyenizi unutmayın. Meteoroloji açıkladı Yaşam
Sağanak yağış kuvvetli geliyor şemsiyenizi unutmayın. Meteoroloji açıkladı
Bugün kimin maçı var? 4 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar Spor
Bugün kimin maçı var? 4 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar
İstanbul barajlarının doluluk oranı kaç? İSKİ son verileri açıkladı Keşfet
İstanbul barajlarının doluluk oranı kaç? İSKİ son verileri açıkladı
Karaciğer yağlanmasını bitiren bitkiler uzman görüşlerinden ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Karaciğer yağlanmasını bitiren bitkiler uzman görüşlerinden ortaya çıktı