Doğal gaza gelen zam piyasaları karıştırdı

ABD’DE İSTİHDAM İVME KAYBETTİ

ABD'de tarım dışı istihdam, Temmuz’da 114 bin kişi artışla beklentilerin altında açıklanırken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den yüzde 4,3’e çıktı. Böylece, ABD’de istihdam hızı temmuzda ivme kaybederken, işsizlik ise neredeyse 3 yılın zirvesine ulaştı.

VERGİ PAKETİ TBMM’DEN GEÇTİ

Vergi ve sosyal güvenlik alanına dair düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edildi.

DÜNYA BANKASINDAN TÜRKİYE’YE DEV FİNANSMAN

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu Türkiye’de Şubat 2023’te meydana gelen şiddetli depremler sonucunda yıkılan veya ağır şekilde hasar gören mikro işletmelerin yeniden canlandırılmasını desteklemek için 600 milyon dolar tutarında bir finansmanı onayladı.

GRAM ALTINDA REKOR

Altın fiyatları, Fed’in faiz indirimine gideceği yönündeki ön görülerin ve Orta Doğu’daki siyasi gerilimlerin artmasıyla haftalık 2,7’lik artış kaydetti. Gram altın ise haftanın son işlem gününde 2.642 Türk Lirası'na kadar yükselerek rekor kırdı.

DOĞAL GAZA ZAM

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan açıklamada göre konut tarifesinde gaz alım birim fiyatlarına yapılan yüzde 38'lik fiyat artışının Türkiye genelinde konutlara yüzde 24,4 yansıyacağı aktarıldı

İNGİLETERE FAİZ İNDİRDİ

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini beklentilere şekilde yüzde 5,0'e düşürdü.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME FARKI TARİHİ BELLİ OLDU

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL’ye yükseltilmesiyle farkların 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacağını aktardı.