Doğal gazda bedava dönemi bitiyor. Tarih belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Doğal gazda bedava dönemi bitiyor. Tarih belli oldu
Doğal gaz faturaları kabaracak, çünkü bedava dönemi bitiyor. Konutlarda 25 standart m3’e kadar bedava doğalgaz uygulaması sona eriyor. Tarih belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in dünkü açıklamalarından sonra uzatma olmayacağı tahmin ediliyor.

Doğal gazda bedava tüketimin sonun gelindi. Son tarih belli oldu. Doğalgaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi geçen yıl 1 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.

Bu kararname ile konutlardaki 25 m3'lük bölümü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından karşılanıyordu. Kararnamenin bitiş tarihi ise 1 Mayıs 2024...İşte bu tarihe kadar tahakkuk edecek faturalara yansımayacaktı. 1 Mayıs'a 20 gün kaldı.

ŞİMŞEK BÜTÇE DIŞI KİMSE BİR ŞEY İSTEMESİN DEMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dünkü açıklamasında "kamu kuruluşları ve belediyeler bütçe dışı, ek bütçe istemesin, bir kuruş yok" demişti. İşte bu sözlerden sonra 1 Mayıs'ta bedava doğal gaz dönemi bitecek mi sorusuna yanıt gibi. Bakan Şimşek'in bu sözlerinin ardından bu uygulamanın sonuna yaklaşıldığı anlaşıldı. Çünkü Kararnameye göre bir uzatma da gündeme gelmedi. Bu durum da sonbahardan sonra faturalar kabarcak anlamına geliyor.

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