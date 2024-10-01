Doğal gazda ekimde zam yok

Kaynak: AA
Doğal gazda ekimde zam yok

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), ekim itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını duyurdu.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nden doğal gaz açıklaması...BOTAŞ'ın açıklamasında ekim ayında doğal gaza zam yapılmayacağı belirtildi.

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda ekim ayından geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ekimde uygulayacağı satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.

Ekmek üreticileri için belirlenen tarife, bin metreküp doğal gaz için 8 bin 549 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise bin metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

DOĞAL GAZDA FİYAT TARİFELERİ AYLIK HESAPLANIYOR

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında, konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Son Haberler
ALES başvuruları başladı
ALES başvuruları başladı
Peynir bidonunda 900 adet altın sikke ele geçirildi
Peynir bidonunda 900 adet altın sikke ele geçirildi
CHP’li başkan görevden alındı
CHP’li başkan görevden alındı
Viral hastalıklarla ‘el hijyeniyle’ mücadele
Viral hastalıklarla ‘el hijyeniyle’ mücadele
Beşiktaş’ın Eintracht Frankfurt maçı hakemi belli oldu
Beşiktaş’ın Eintracht Frankfurt maçı hakemi belli oldu