Doğal şifa deposu! Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Doğal şifa deposu! Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Erzincan'da doğanın sunduğu şifa deposu olan kuşburnu vatandaşlar tarafından tek tek toplanıyor. Kuşburnunun faydaları saymakla bitmiyor. İşte kuşburnunun faydaları...

Erzincan'da her yıl olduğu gibi bu yılda kuşburnu toplama sezonu tüm hızıyla devam ediyor.

Faydaları ile dikkat çeken kuşburnu özellikle yüksek C vitamini içeriği ile bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve çeşitli hastalıklara karşı da koruma sağlıyor.

Öte yandan Erzincanlı vatandaşlar marmelat ve çay olarak da kuşburnuyu tüketiyor. Bölge halkı topladıkları kuşburnuları uzun ve yorucu işlemlerin ardından marmelata dönüştürüyor.

Kuşburnu toplanmanın çok zor bir iş olduğunu söyleyen yöre halkı Erzincan'da kuşburnuların bu yıl oldukça bereketli olduğunu belirtiyor.

Doğal şifa deposu! Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Doğal şifa deposu! Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Doğal şifa deposu! Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

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