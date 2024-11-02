Doğalgaz borusu delindi: Yükselen alevler evin çatısına sıçradı

Kaynak: DHA
Doğalgaz borusu delindi: Yükselen alevler evin çatısına sıçradı

Kocaeli İzmit ilçesinde doğal gaz hattı onarım çalışması yaparken borunun delinmesi sonucu yangın çıktı. Bir anda yükselen alevler yandaki evin çatısına sıçradı. Bu sırada evden çıkmaya çalışan karı koça panikten dolayı düşerek yaralandı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde doğal gaz dağıtım borusunun çalışma sırasında delinmesi sonucu çıkan yangın, yanındaki evin çatısına sıçradı. Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Maslak Sokak'ta sabah saatlerinde, dağıtım şirketi ekipleri, doğal gaz hattında onarım çalışması yaparken, borunun delinmesi sonucu yangın çıktı. Doğal gaz borusundan yükselen alevler, yanındaki tek katlı evin çatısına sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri geldi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Doğal gaz dağıtım şirketinden gelen ekiplerin gazı kesmesi üzerine boru hattındaki yangın da söndü. Bu sırada evden çıkmaya çalışırken düşerek yaralanan Mustafa Ç. ve eşi Ayşe Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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