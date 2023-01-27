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Zeytinburnu'nda doğalgaz borusu patladı: 4 araç alev alev yandı

Zeytinburnu’nda doğalgaz borusunda gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi. Yol altından yükselen alevler nedeniyle park halindeki 4 araç alev aldı.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 22:50
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Doğalgaz borusu patlaması. Zeytinburnunda 4 araç alev alev yandı

Zeytinburnu'nda doğalgaz borusu patladı: 4 araç alev alev yandı
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Olay, saat 21.00 sıralarında Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi Çayır Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, yol altından geçen doğalgaz hattında oluşan hasar nedeniyle doğalgaz sızıntısı meydana geldi.

Doğalgaz borusundaki sızıntı elektrik hattından aldığı kıvılcımla yol ortasından alevler yükselmeye başladı. Bu sırada yol kenarında park halinde bulun 4 araç da alev aldı. Araçlardan 3'ü kullanılamaz hale geldi. 

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

MÜDAHALE SIRASINDA YOL ÇÖKTÜ

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sırasında yolda çökme oluştu. Yangın İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı.

Alevlerin yükseldiği anlarda yolda yaya bulunmaması faciayı önlerken alevlerin bina boyunu geçtiği noktada bulunan iki bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

“YANGIN VAR DİYE DIŞARI ÇIKTILAR"

Olay anını anlatan Sezer Bulan, “Buz pisti için geldik buraya. Birden yangın var diye dışarı çıktılar. Dışarı koşmamızla beraber inşaatın orada yol çökmüş büyük bir şekilde alevler çıkıyordu.

Bizim de aracımız o tarafta yanaşamadık. Alev çok kuvvetliydi. Daha büyük facia olmadan söndürüldü” dedi. (İHA)

 

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