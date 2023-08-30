Doğalgaz devi Gazprom’dan büyük zarar. Kış gelmeden cepleri yakan haber

Gazprom'dan yapılan açıklamada, şirketin yılın ilk yarısında 4,1 trilyon ruble (yaklaşık 43 milyar dolar) gelir elde ettiği belirtildi.

Şirketin yılın ilk yarısındaki net karının ise 2022'ye kıyasla yüzde 88 azalarak 296 milyar rubleye gerilediği bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu düşüşün nedeni olarak rublenin dolar ve avro karşısındaki değer kaybına işaret edildi.

Açıklamada, şirketin Avrupa'ya sevk ettiği doğal gaz miktarındaki düşüşün, Çin'e artırdığı doğal gaz ihracatıyla "kısmen telafi edildiği" belirtildi.

Avrupa'daki çok sayıda ülke Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rus gazı ithalatını durdurma veya azaltma kararı almıştı.

NELER OLMUŞTU:

Dünyayı kasıp kavuran Korona salgını, Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Amerika’ya üretim ve lojistik hatlarını ciddi anlamda baltaladı. Alınan tedbirler ve aşının bulunmasının ardından 2022, dünya ekonomisi için “toparlanma yılı” olarak görülüyordu.

Ancak Rusya’nın uzun süredir Ukrayna çevresinde yaptığı askeri yığınak, bütün yalanlamalara rağmen 24 Şubat 2022’de büyük bir saldırıya dönüştü. Karadeniz’in kuzeyinde, geniş düzlüklere sahip Ukrayna ve Rusya, hem enerji hatları bakımından hem de gıda güvenliği konusunda dünya için hayati önemdeydi.

Kış aylarında başlayan savaş, baharda yeşermeye başlayacak buğday tarlalarının ekilememesine neden olurken, Avrupa’da enerji konusunda büyük bir korku başladı.

ENERJİ KRİZİ

Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle Rusya ile Batı ülkeleri arasındaki ilişkinin gerilmesi, COVİD-19'un neden olduğu enerji krizini daha da şiddetlendirdi.

Özellikle enerji güvenliği konusunda endişe duyan Avrupa Birliği (AB), enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve Rusya'ya olan bağımlılığın azaltılmasına ilişkin adımlar atmaya çalıştı.

Ukrayna savaşı sebebiyle Rusya'ya yaptırım uygulayan Avrupa ülkelerine Rusya'dan doğal gaz akışı ciddi ölçüde azaldı.

FİYATLAR ARTIŞA GEÇTİ

Avrupa’da gaz fiyatları, kıtaya Rus gazı tedarikinin azalmaya devam edeceği ve enerji krizinin henüz sona ermediğine ilişkin uyarıların ardından yükselişe geçti.

Avrupa'da vadeli doğal gaz fiyatı geçen hafta yaşanan yüzde 9'luk artışın ardından bugün de yükseldi.

Avrupa'da doğalgaz fiyatı için gösterge olan Hollanda TTF'de Eylül teslimi gaz fiyatı 35,48 euro/MWh seviyesine kadar yükselişin ardından şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 1,28 artışla 35,65 euro/MWh seviyesinden işlem görüyor.

Türkiye’nin doğalgaz ithalatında da fiyat hesaplamasında büyük oranda TTF fiyatı dikkate alınıyor.