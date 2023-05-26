Doğalgaz hattı çalışmasında bulundu. Vali alana geldi

Bartın'ın Amasra ilçesindeki doğalgaz hattı çalışmaları sırasında Roma dönemine ait sütun parçaları bulundu. Bartın Valisi Nurtaç Arslan da bölgeye gelip, yetkililerden bilgi aldı.

Doğalgaz hattı çalışmasında bulundu. Vali alana geldi

DHA'nın haberine göre, ​Kum ile Kaleşah mahalleleri arasındaki 3 kilometrelik kısımda, 4 gün önce doğalgaz hattı için çalışma başlatıldı.

Doğalgaz borusu yerleştiren ekipler, dün kazı sırasında tarihi olduğu düşünülen bazı parçalar buldu.
Çalışmalar durdurulurken, Amasra Müze Müdürlüğü'ne haber verildi. Gelen ekiplerin incelemesinde, parçaların Roma dönemine ait sütunlar olduğu belirlendi.

Sütun parçaları, müze müdürlüğünde koruma altına alındı. Bartın Valisi Nurtaç Arslan da bölgeye gelip, yetkililerden bilgi aldı.

649de865bfacc2fcab658ec04030c90e.jpg

3638ad55661a75af167af87578fcdc78.jpg

2f12d1755da8c4bcb1c02f33d0c2caa1.jpg

Öne Çıkanlar
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Fransa Açık Erkekler’de kuralar çekildi Spor
Fransa Açık Erkekler’de kuralar çekildi
Çalışma Bakanı'ndan emekli aylığı açıklaması Ekonomi
Çalışma Bakanı'ndan emekli aylığı açıklaması
Rötar yapan akaryakıt zammı bu gece geliyor. Depoları doldurun Ekonomi
Rötar yapan akaryakıt zammı bu gece geliyor. Depoları doldurun
Hande Erçel ve Hakan Sabancı el ele poz verdi. Cannes'a damga vurdular Magazin
Hande Erçel ve Hakan Sabancı el ele poz verdi. Cannes'a damga vurdular
BDDK'dan bankalara finansal tablo uyarısı Ekonomi
BDDK'dan bankalara finansal tablo uyarısı
Kahreden kaza! Nikaha 1 gün kala genç çiftten acı haber Güncel
Kahreden kaza! Nikaha 1 gün kala genç çiftten acı haber
Sıcak havalarda özel cilt bakım yöntemleri Sağlık
Sıcak havalarda özel cilt bakım yöntemleri