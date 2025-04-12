Doğalgaz kombileri tek tek sökülecek. Düğmeye basıldı! Tarih belli oldu

Avrupa Birliği, 2040’a kadar fosil yakıtlı ısınmayı bitiriyor! Doğalgaz kombileri tarihe karışırken, yenilenebilir enerji ve sıfır emisyonlu binalar ön planda.

Avrupa Birliği (AB), çevresel sürdürülebilirlik yolunda dev bir adım attı. 2040 yılına kadar fosil yakıtlarla ısınmayı tamamen sonlandırmayı hedefleyen AB, doğalgaz kombilerini aşamalı olarak kaldırıyor. Yenilenebilir enerji kaynakları, bu dönüşümün temel taşı olacak.

TERCİH YENİLEBİLİR ENERJİ

Güneş, rüzgar ve jeotermal enerji, doğalgazın yerini alacak. Isı pompaları ve merkezi ısıtma sistemleri gibi çevre dostu teknolojiler yaygınlaşacak. AB, enerji verimliliğini artırmak için binalarda yalıtımı güçlendirmeyi ve tasarruflu cihaz kullanımını teşvik etmeyi planlıyor. Bu süreçte, enerji tüketimini azaltan akıllı sistemler de öne çıkacak.

BİNALARDA SIFIR EMİSYON

2030’dan itibaren yeni inşa edilen tüm binalar “Sıfır Emisyon Binaları” standartlarına uymak zorunda. Bu kural, karbon salımını sıfıra indirmeyi hedefliyor. Mevcut binalar ise 2050’ye kadar bu standartlara dönüştürülecek. AB, bu hedefle hem çevreye duyarlılığı artırıyor hem de enerji bağımsızlığını güçlendiriyor.

KOMBİ TEŞVİKLERİ SON BULDU

1 Ocak 2025’ten itibaren doğalgaz kombileri için teşvikler durdurulacak. AB ülkeleri, vatandaşları yenilenebilir enerjiye yönlendirmek için mali destek ve farkındalık kampanyaları başlatacak. Bu, enerji sektöründe köklü bir değişim yaratacak.

TARİHİ KARAR

Aylarca süren görüşmelerin ardından Avrupa Parlamentosu, ulusal hükümetler ve Avrupa Komisyonu, Binalarda Enerji Performansı Direktifi’ni (EPBD) onayladı. Anlaşma, çevre için kritik bir zafer olarak değerlendiriliyor. AB, bu adımla küresel iklim hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

UMUT VERİCİ

Uzmanlar, bu kararın enerji fiyatlarını dengeleyeceğini ve uzun vadede hanehalkı giderlerini azaltacağını öngörüyor. AB’nin bu hamlesi, diğer ülkelere de ilham verebilir. Türkiye gibi komşu ülkeler, AB’nin bu politikalarını yakından izliyor.