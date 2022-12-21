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Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi? 2023 Doğalgaz ve elektriğe zam yapıldı mı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Karadeniz’de keşfedilen doğal gazın işleneceği Zonguldak’ın Filyos bölgesinde 2022 yılının değerlendirmesini yaptı. Bakan Fatih Dönmez 2023 yılı doğalgaz ve elektrik zammına ilişkin konuştu. Filyos’ta gazetecilerle bir araya gelen bakan 2023 yılında doğalgaz ve elektrik zammı gelecek mi sorusuna yanıt verdi. Peki, Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi? 2023 Doğalgaz ve elektriğe zam yapıldı mı?

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 16:34
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Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi? 2023 Doğalgaz ve elektriğe zam yapıldı mı?

Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi? 2023 Doğalgaz ve elektriğe zam yapıldı mı?
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Filyos’ta gazetecilerle bir araya gelerek doğalgaz ve elektrik zammı hakkında konuştu. 2023 yılına ilişkin doğalgaz ve elektrik zammı olup olmayacağına açıklık getirdi. Peki, Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi? 2023 Doğalgaz ve elektriğe zam yapıldı mı?

Gazetecilerle Filyos’ta bir aya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Doğal gaz ve elektriğe zam gelecek mi?' sorusuna cevap verdi. Bakan Dönmez, "Arkadaşlar şu anda çalışıyorlar, ilk değerlendirmelere göre yılbaşında herhangi bir zam söz konusu değil. Kısa süre içerisinde takvimi açıklayacağız inşallah" dedi.

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