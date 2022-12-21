Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Filyos’ta gazetecilerle bir araya gelerek doğalgaz ve elektrik zammı hakkında konuştu. 2023 yılına ilişkin doğalgaz ve elektrik zammı olup olmayacağına açıklık getirdi. Peki, Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi? 2023 Doğalgaz ve elektriğe zam yapıldı mı?

Gazetecilerle Filyos’ta bir aya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Doğal gaz ve elektriğe zam gelecek mi?' sorusuna cevap verdi. Bakan Dönmez, "Arkadaşlar şu anda çalışıyorlar, ilk değerlendirmelere göre yılbaşında herhangi bir zam söz konusu değil. Kısa süre içerisinde takvimi açıklayacağız inşallah" dedi.