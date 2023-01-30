Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi’nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez doğalgaz ve elektrik faturalarına ilişkin indirim sinyali verdi. Peki, Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez doğalgaz ve elektrik indirimi için ne dedi?

Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesinde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamalarda bulundu. Pek çok konuya değinen Bakan Dönmez doğalgaz ve elektrik indirimine yeşil ışık yaktı. Peki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez doğalgaz ve elektrik indirimi için ne dedi?

DOĞALGAZ VE ELEKTRİĞE ZAM GELECEK Mİ?

Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesinde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şunları kaydetti;

‘’ İnşallah bu müjdelerin devamı geldikçe ve dünyadaki fiyat oynaklığı azalmaya başladıkça bunları indirim olarak vatandaşlarımıza da yansıtacağız. Geçtiğimiz hafta sanayinin kullandığı doğal gaza yüzde 13,10; elektrik amaçlı doğal gazda da yüzde 16,67 oranında indirim yaptık. 2022 Kasım’dan bu yana sanayinin kullandığı doğal gazda toplam yüzde 24,5 ila yüzde 38 oranında bir indirim oldu. Bu durumun tabi önce üretim maliyetlerinde ve en nihayetinde de enflasyonda da bir düşüşe yol açmasını bekliyoruz.

"Fiyatlardaki düşüş seyrederse mart ayı içerisinde bir indirim olabilir"

Bir diğer indirimde elektrikten geldi biliyorsunuz. Serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını 2021 Aralık’ta 4.800 TL/MWh’den 4.200 TL/MWh’ye indirmiştik biliyorsunuz. Geçtiğimiz hafta da yeni bir düzenlemeyle tavan fiyatını 4.200 TL’MWh’den 3650 L’MWh’ye düşürdük. Böylece serbest piyasadan elektrik alan büyük sanayi kuruluşlarımızın maliyetlerinde %15’e kadar bir düşüş olacak. Fiyatlardaki düşüş seyrederse mart ayı içerisinde bir indirim olabilir.