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Doğalgaz ve elektriğe zam yapılacak mı? Bakan Dönmez'den açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Elektrik ve doğalgaza zam yapılacak mı?" sorusuna yanıt verdi.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 03:01
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Doğalgaz ve elektriğe zam yapılacak mı? Bakan Dönmez'den açıklama

Doğalgaz ve elektriğe zam yapılacak mı? Bakan Dönmez'den açıklama
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e, Kanal 24'te konuk olduğu canlı yayında ‘elektrik ve doğalgazda yapılan sübvansiyonların fiyatlarda artışa neden olup olmayacağı’ sorusu soruldu.

ZAM OLACAK MI?

Şu an için elektrik ve doğalgazda zam öngörüsü olmadığını belirten Dönmez, hükümetin vatandaşlara yönelik sübvansiyonlarının süreceğini söyledi.

Dönmez, geçtimiz yıl elektrik ve doğalgazda 80'i doğalgaz olmak üzere 100 milyar liralık sübvansiyon sağlandığını ifade etti.

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