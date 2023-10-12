Doğanın bütün renkleri Saz Horozu'nun kanatlarında

Eşsiz güzelliği ile doğanın renklerini kanatlarında taşıyan ‘saz horozu’ Samsun Kızılırmak Deltası’nda objektiflere yansıyor.

KAYNAK: İHA
Doğanın bütün renkleri Saz Horozu'nun kanatlarında


Doğanın renklerini kanatlarında taşıyan saz horozu Samsun’da oldukça sık görülüyor. Sonbaharda fotoğraf çekmeyi, özellikle de objektifte kuş görmeyi sevenlere; Kızılırmak Deltası Sulak Alanı, en fotoğrafik kuşlardan biri olan saz horozunu (Porphyrio poliocephalus) görme fırsatı sunuyor.
Türkiye’nin yerli türlerinden olan; doğanın en güzel mavisini, en güzel morunu tüylerinde taşıyan ve herkesi kendine hayran bırakan saz horozu, Kızılırmak Deltası Sulak Alanı’nda Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü objektiflerine poz verdi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, saz horozu ve diğer kuşları gözlemlemek isteyen doğaseverleri Kızılırmak Deltası Sulak Alanı’na davet etti.

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