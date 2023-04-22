Doğaseverler Van Gölü’nün en büyük adasını gezdi

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Van Gölü’nün yüz ölçümü bakımından en büyük adası olan Adır Adası’nda gezi programı düzenledi.

Doğaseverler Van Gölü’nün en büyük adasını gezdi

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyelerinden oluşan 64 gönüllü, Ömer Demez’in başkanlığında Tuşba ilçesinin Adır Mahallesi açıklarında bulunan adada bir etkinlik düzenledi. Her yılın nisan ayında eşsiz bir güzelliğe bürünen adada etkinlik düzenleyen gönüllüler; doyasıya eğlenerek manzaranın tadını çıkardı. Gönüllüler, tek sıra halinde adada doğa yürüyüşü gerçekleştirirken, aynı zamanda halay çekerek doyasıya eğlendi.
Gerçekleştirilen etkinlikle ilgili konuşan Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, temel gayelerinin insanları şehrin stresinden uzaklaştırarak doğayla buluşturmak olduğunu ifade etti. Özellikle Van Gölü Havzası’nın korunması yönünde çalışmalar yaparak bir farkındalık oluşturmak istediklerini de belirten Demez, bölgenin güzelliklerine sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

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